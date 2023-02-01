Bestemsu Özdemir ve Mehmet Durdu ayrıldı mı?

Yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan oyuncu Bestemsu Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Nikah masasına oturması beklenen ikiliyle ilgili bir ayrılık iddiası var.

FOTOĞRAFLARI SİLİP TAKİPTEN ÇIKTILAR

Habertürk'e göre çift ayrıldı. Bestemsu Özdemir ve Serkan Mehmet Durdu birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada profillerinden kaldırdı. Durdu'nun Özdemir'i takipten çıkması da ayrılık haberlerini gündeme getirdi. Ayrılığın ardından ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.

"EVET' DEDİM"

Yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan Bestemsu Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Bir anda Özdemir'in önünde diz çöken Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzatmıştı.

Serkan Mehmet Durdu'nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, o anları da "Evet' dedim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.