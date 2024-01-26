Beyin ameliyatı geçiren Şimal’den haber var: Her geçen gün daha iyi oluyorum

2 yıl önce meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden ünlü isim, aldığı kötü haberle bir kez sarsıldı. Kontrol esnasında beyninde tümör tespit edildiğini öğrenen şarkıcı, üzen haberi sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı ameliyat oldu.

"YORUCU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM"

Geçen hafta 8 saat süren bir operasyon geçiren şarkıcı, son durumunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine öpücük yollayan Şimal, "Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum, kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.