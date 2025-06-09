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Bez Bebek dizisini Yağmur'u büyüdü! Asena Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı
Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Bez Bebek'te evin küçük kızı Yağmur karakterine Asena Keskinci hayat veriyordu. Şimdilerde 24 yaşında olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı.
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Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüne Asena Keskinci hayat veriyordu.
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2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci o dönem izleyecilerin beğenisini kazanmıştı.
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Oyuncu Asena Keskinci'nin yıllar içindeki eğişimi şaşkınlık yarattı.
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Şimdilerde 24 yaşında olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci inanılmaz değişimiyle gündeme geldi.