Bez Bebek dizisini Yağmur'u büyüdü! Asena Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı

Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Bez Bebek'te evin küçük kızı Yağmur karakterine Asena Keskinci hayat veriyordu. Şimdilerde 24 yaşında olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bez Bebek dizisini Yağmur'u büyüdü! Asena Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı - Resim : 1

Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüne Asena Keskinci hayat veriyordu. 

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Bez Bebek dizisini Yağmur'u büyüdü! Asena Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı - Resim : 2

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci o dönem izleyecilerin beğenisini kazanmıştı. 

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Bez Bebek dizisini Yağmur'u büyüdü! Asena Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı - Resim : 3

Oyuncu Asena Keskinci'nin yıllar içindeki eğişimi şaşkınlık yarattı.

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Bez Bebek dizisini Yağmur'u büyüdü! Asena Keskinci'nin seneler sonraki hali şaşırttı - Resim : 4

Şimdilerde 24 yaşında olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. 