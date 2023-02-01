Bige Önal'dan 33. yaş gününe özel paylaşım

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal 33. yaşına girdi. Oyuncu Bige Önal doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Önal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

"Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma"

Bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Önal, paylaşımına şu notu düştü:

"Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma.

Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl.

(Yapılan kolajları, videoları gördüm.. her sene ama her sene bu kadar özel hissettirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az iyi ki varsınız!)"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bige Önal (@bigeonal)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.