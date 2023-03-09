Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu filme uyarlanıyor. Merakla beklenen yapım 'Bihter' adıyla Netflix'te yayınlanacak. Bihter'in oyuncu kadrosu da tamamlandı ve çekimlerin 21 Mart'ta başlaması planlanlanıyor.

Bihter filminin Nihat ve Bülent'i belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hilmi Önal'ın oğlu ve Peyker Yöreoğlu'nun eşi "Nihat Önal"ı, Mertcan Tekin canlandıracak.

Ziyagil ailesinin küçük oğlu “Bülent” rolüne de Mert İnce hayat verecek.

Kadro tamamlandı

TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Hikâyenin ana karakterlerinden olan Behlül'e, Boran Kuzum hayat verecek.

Adnan Ziyagil karakterini Osman Sonant canlandıracak. Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu, üç sezon boyunca "Camdaki Kız" dizisinde Cana rolüne hayat veren Hande Ataizi oynayacak.

Filmde Beşir rolüne daha önce "Çukur" dizisinde oynayan Lorin Merhart hayat verecek. Dizide Zerrin Tekindor'un canlandırdığı “Matmazel” karakterini, Ebru Özkan oynayacak.

Dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal'i ise Helin Kandemir canlandıracak.