Bihter Günaydın: Başarı cesaret ister!

Her girişiminde çıtayı yükseltmeyi hedefleyen, deneyimle harmanladığı vizyonu ve yaratıcı ruhuyla beslediği üretim anlayışıyla ilham veren biri Bihter Günaydın. Birçok farklı alanda başarısını kanıtlamış Günaydın, bu kez dik ekran formatıyla izleyicisiyle buluşacak ‘Yelda’ dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Senaryodan yapım detayına kadar her aşamasında yer aldığı projede, alışılagelmiş dizi formatını dik ekran deneyimine farklı bir bakışla dönüştürüyor. İmza attığı her alanda kaliteyi ön planda tutan Günaydın, farklı alanlardaki kariyer yolculuğunda yalnız değil. Birlikte büyüttüğü kadın ağırlıklı ekip arkadaşlarıyla kurduğu yaratıcı dünya, ilham verici bir güç birliğine dönüşüyor.

Birçok başarılı girişimle tanık olduğumuz girişimci ruhunuz 2B Prodüksiyon, Kulis Maslak gibi projelerle de sabit? Sizi başarılı kılan, cesaret veren ve yeni atılımlara iten girişimcilik motivasyonunuzu nasıl anlatırsınız?

Bence başarı hayal kurmaktan ve başarısızlıktan korkmamaktan geliyor. Tabii bir kişi hayal ettiğinde en az bir kişi de ona inanmalı. Benim kız kardeşim Gizem bana inandı. Benim motivasyon kaynağım oldu. Hayalimiz doğru planlama yapınca ve doğru ekiple de birleşince gittikçe büyüyen inançlı bir aileye dönüştü.

Hayat birçok kırılma anıyla hepimize yeni ihtimaller doğuruyor. Sizin bugüne kadar karşılaştığınız kariyerinizdeki en büyük kırılma anı hangisiydi? Sizi bugüne getiren ‘o an’ı hatırlıyor musunuz?

Önceki yıllarda 2B Prodüksiyon tarafında mekan, eşya ve kostüm kiralayarak ilerliyorduk. ‘Mekansec’ uygulamasını yapmaya karar verdiğimiz gün ise bence işimiz için büyük bir sıçramaydı. Herkes gibi ticarette iniş ve çıkışlar yaşadım. Başarısız olduğum işler de oldu. Ve bu başarısız olduğum işler, beni daha da hırslandırdı. Başarılı olduğum işlerden daha fazlasını öğretti diyebilirim.

Dizi, film, reklam setleri için önemli bir role sahip girişimden sonra, yapım tarafında da yeni bir hikayeye yelken açtığınızı biliyoruz. BiBu Yapımevi imzalı dik ekran dizi formatıyla bir araya geleceğimiz bu dönem size nasıl hissettiriyor? Yapım tarafı olarak, yeni projeler üretmek ve dik ekran dizi formatını hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı? Planlanan gelecek projeleriniz var mı?

Kendiyle yarışan biri oldum her zaman, hayatım boyunca. O yüzden bir işi öncekinden iyi yapıyor olmak, ilk yapıyor olmak ve kaliteli yapıyor olmak çok kıymetli. Dikey dizi dünyada milyonları peşinden sürükleyen bir alan oldu. Benim amacım dünyada büyük bir yere sahip olan Türk dizilerinin kalitesini dikey ekranda da farklılıkla izleyiciye taşımak. Dünyada dikey dizi çekmek isteyen yapımcılar, Türkiye’ye geldiğinde mekan, ekip ve sanat tarafında bizimle çalıştı. Farklı ülkelerden gelen iş ortaklarımızdan senaryo matematiğini ve çekim detaylarını öğrendik. Saha tecrübemiz ve Türk dizi ekiplerinin kalitesiyle birleştirdik. Ortalama olarak ayda 20 proje üretme kapasitesine sahip olan bir yapı kurduk. Bu yapıyı her gün bünyemize eklenen tecrübeli isimlerle güçlendiriyoruz.

Yakın zamanda dik ekran ilk yapımınız olarak ‘Yelda’ ile buluşacağız. Yelda, hem yapım hem senaryo tarafında ve daha birçok alanda Bihter Günaydın dokunuşuna sahip. Yelda’yı ve en başından bugüne uzanan hikayesini, sizin imzanızı ve ortaya çıkan sonucu sizden dinleyebilir miyiz?

Yelda bizim gurur duyduğumuz bir dizi oldu. Hikayesini yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak yazdım. Senaryosu, kostümleri, mekan ve sanat tarafının yanında oyuncularımızın enerjisi ve yönetmenimizin tecrübesiyle birçok anlamda içimize sinen bir proje oldu. Tabii ki takdir seyircilerimizin.

Dik ekran dizi ve yaratım sürecini de göz önünde bulundurursanız, sizi en çok heyecanlandıran tarafı ve daha çok ağırlık vermek istediğiniz tarafı hangisi? Bu denli çeşitli alanlarda sizi en çok mutlu ve motive eden işi keşfedebildiniz mi?

Sürekli yeni bir proje üretiyor olma hissi paha biçilemez. Daha fazla üretmek ve bu yolda gençlerin önünü açabiliyor olmak büyük motivasyon kaynağı.

Yeni projeler, girişimler veya fikirler üretirken yaratıcılığınızı nasıl besliyorsunuz? Bir ilham kaynağınız var mı?

Biz çok fazla kadının çalıştığı bir şirketiz. Benim hiçbir zaman 4 duvar bir ofisim olmadı. Kulis, benim en büyük ilham kaynağım. Çünkü birçok kadının bir arada ve dayanışma içinde olduğu renkli bir dünya ‘Kulis’.

Nasıl ekiplerle ve hangi tempoda çalışıyor ve üretiyorsunuz? Bir yönetici ve lider olarak nasıl bağ kuruyorsunuz ve öncelik verdiğiniz bir yön var mı?

Biz ekip olarak çok çalışıyor ve çok eğleniyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım işini severek yapıyor ve belki de bu yüzden uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ayrıca iyi bir dinleyici olmam ve yeni fikirlere açık olmam da ekibimle aramda iyi bir bağ oluşturdu diyebilirim. Bence iletişim en önemlisi.

Gelecek ajandanızda hangi planlar var? 2B Prodüksiyon, Kulis Maslak, BiBu Yapımevi derken yeni alanlar ve farklı disiplinlerde de imza atacağınız projeler olacak mı?

Ailemiz büyümeye devam ediyor. 2B tarafında yeni dekorlar yapmaya başladık. İnşaat tarafını kurduk. Kulis tarafında ise Kulis Maslak ailesine Kulis İstinye de eklendi. Yeni bebeğimiz BiBu yapımın ise 15 Mayıs itibarı ile yeni projeleri seyircilerimizin beğenisine sunulacak.

Genç kadın girişimciler ve hayal kuranlar için, onlara cesaret verecek ne söylemek istersiniz?

Başarısız olmaktan korkmayın! Düşeceğiniz yeri biliyorsanız, baştan başlamak yavaş ilerlemekten daha hızlı olabilir.