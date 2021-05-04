Bill Gates ve Melinda Gates ayrılma kararı aldıklarını açıkladı

Bill Gates birkaç saat önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi bitirmeye karar verdik.” sözlerine yer verdi.

Bill Gates ve Melinda Gates’in ortak açıklaması niteliği taşıyan bu paylaşımın devamında şu sözler de yer alıyor:

"Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bu sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz."

Microsoft’un yönetim kurulundan geçen sene ayrılan Bill Gates, ayrıca Melinda Gates ile birlikte 2000 yılında kurdukları kar amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı’nda eş başkan olarak çalışmalarına devam ediyordu. Açıklamalarına göre de vakıf için birlikte çalışmaya devam edecekler. Çift ayrıca, aileleri ve çocukları için özel hayatlarının ihlal edilmemesi konusunda ricada bulundu.