Bill Gates'in kızı komplo teorileri yüzünden arkadaşları tarafından dışlandığını söyledi

Bill Gates'in kızı Phoebe Gates, arkadaşları tarafından dışlandığını, bunun sebebinin de babasıyla dolaylı olarak ilgili olduğunu belirtti.

Bill ve Melinda French Gates'in en küçük kızı olan 22 yaşındaki Phoebe Gates, Netflix'in Çarşamba günü yayınlanmaya başlayan yeni belgesel dizisi What's Next? The Future With Bill Gates'te bu iddiayı dile getirdi.

Microsoft kurucu ortağı belgeselde kızına kendisi hakkında komplo teorilerine rastlayıp rastlamadığını sordu. Bu teorilerden biri de COVID salgınının Bill Gates'in aşıların içine mikroçipler yerleştirerek insanları takip edebilmesini sağlama planı olduğu yönündeydi. Phobe ise "Her zaman. Hatta bu aşı söylentileri yüzünden arkadaşlarım bile benimle ilişkisini kesti" dedi.

Öte yandan Bill Gates'in hesabından da belgeselle ilgili video paylaşıldı.