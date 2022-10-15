Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Billur Kalkavan'ın vefat haberini oyuncu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" mesajıyla duyurdu.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan(59) hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın yaşamını yitirdiği haberini oyuncu arkadaşı Hamdi Alkan duyurdu.
Hamdi Alkan, mayıs ayında yakın arkadaşı Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş ve Kalkavan'ın bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.
Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum. #billurkalkavan pic.twitter.com/EgHPulo5N3— Hamdi Alkan (@HamdiAlkan) October 15, 2022
Billur Kalkavan'ın Hastalığı Neydi?
Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz ocak ayında koronavirüsü atlatan Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum”
Sağlık durumunu paylaşmıştı
Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini sık sık bilgilendirme yapıyordu. Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
"Bayağı tatsız şeyler yaşadım"
Sitemde bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı.” dedikten sonra yaşadığı süreci anlatmıştı. Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söylemiş ve şöyle devam etmişti. “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak. Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor"
Billur Kalkavan kimdir?
Sinema ve televizyon dünyasının, cemiyet hayatının sevilen ismi Billur Kalkavan, Instagram hesabında kendisini şu sözlerle tanımlıyordu: Aktör, sunucu, billur.tv sahibi, hayvan, ağaç, tüm doğanın manyağı, Fenerbahçe 💛💙’li, zırdeli bir kadın🤪
Bugün yaşamını yitiren Billur Kalkavan'ın biyografisi wikipedia'da şu şekilde yer alıyor: Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi.
Billur Kalkavan'ın Rol Aldığı Filmler
1969 Ayrı Dünyalar
1978 SultanAslı
1993 Mavi Sürgün
1995 Gece Otostopçusu
2000 Ölüm Peşimizde
2008 Kraliçe Fabrika'da
2008 Mezuniyet
2015 Çarşı Pazar
2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
Billur Kalkavan'ın oynadığı diziler
1992 Aşık Oldum
1994 Sonradan Görmeler
1996 Tatlı Kaçıklar
1996 Şahin
1997 Böyle mi Olacaktı
1998 Eyvah Babam
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2002 Azad
2002 Reyting Hamdi