Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan(59) hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın yaşamını yitirdiği haberini oyuncu arkadaşı Hamdi Alkan duyurdu.

Hamdi Alkan, mayıs ayında yakın arkadaşı Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş ve Kalkavan'ın bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum. #billurkalkavan pic.twitter.com/EgHPulo5N3 — Hamdi Alkan (@HamdiAlkan) October 15, 2022

Billur Kalkavan'ın Hastalığı Neydi?

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz ocak ayında koronavirüsü atlatan Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum”

Sağlık durumunu paylaşmıştı

Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini sık sık bilgilendirme yapıyordu. Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

"Bayağı tatsız şeyler yaşadım"

Sitemde bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı.” dedikten sonra yaşadığı süreci anlatmıştı. Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söylemiş ve şöyle devam etmişti. “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak. Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor"

Billur Kalkavan kimdir?

Sinema ve televizyon dünyasının, cemiyet hayatının sevilen ismi Billur Kalkavan, Instagram hesabında kendisini şu sözlerle tanımlıyordu: Aktör, sunucu, billur.tv sahibi, hayvan, ağaç, tüm doğanın manyağı, Fenerbahçe 💛💙’li, zırdeli bir kadın🤪

Bugün yaşamını yitiren Billur Kalkavan'ın biyografisi wikipedia'da şu şekilde yer alıyor: Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi.

Billur Kalkavan'ın Rol Aldığı Filmler

1969 Ayrı Dünyalar

1978 SultanAslı

1993 Mavi Sürgün

1995 Gece Otostopçusu

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika'da

2008 Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Billur Kalkavan'ın oynadığı diziler

1992 Aşık Oldum

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar

1996 Şahin

1997 Böyle mi Olacaktı

1998 Eyvah Babam

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2002 Azad

2002 Reyting Hamdi