Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri belirtileri nelerdir, sizin için araştırdık.

Akciğer vücudumuzda oksijen ihtiyacını karşılayan organımızdır. Her organ gibi akciğer de hücrelerden oluşur ve akciğer de onu oluşturan hücrelerin bölünerek çoğalması ile işlevini yerine getirir. Ancak hücrelerin ihtiyaç duyulmadığı halde dengesiz bir biçimde çoğalması ile akciğer içinde kitle (tümör) oluşur. İşte buna akciğer kanseri denir. Bu kitle (tümör) önce akciğer içinde büyür ancak daha sonra ileriki aşamalarda vücudun farklı bölümlerine yayılır. Karaciğer ve beyin, akciğer kanserinin yayıldığı bölgelerdir. Akciğer kanseri, kanser türleri içinde yaygın bir rahatsızlıktır. Maalesef kansere bağlı ölümlerin çoğu akciğer kanserinde görülmektedir. Akciğer kanseri belirtileri belirgin olsa da aynı belirtiler başka birçok hastalığın da habercisi olabileceği için teşhiste geç kalabilirsiniz. Sizler için akciğer kanseri belirtileri nelerdir, araştırdık.





Akciğer Kanseri Belirtileri

Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin hayat kurtardığı bir gerçektir. Akciğer kanserinin de erken teşhisi tedavi başarısını %80-90 gibi bir orana taşımaktadır. Bu nedenle akciğer kanseri belirtileri nelerdir bilmek, bize erken teşhis ve tedavi için şans tanır. Unutmamak gerekir ki sigara içen kişiler içmeyen kişilere göre 20 kat daha fazla risk grubundadır. Sigarayı bırakmış kişilerde risk olasılığını düşer ancak bu kişiler risk grubunda olmaya devam eder. İşte akciğer kanseri belirtileri…



Akciğer kanserinin de erken teşhisi tedavi başarısını %80-90 gibi bir orana taşımaktadır. Bu nedenle akciğer kanseri belirtileri nelerdir bilmek, bize erken teşhis ve tedavi için şans tanır.





Artan Öksürük

Akciğer kanseri belirtileri arasında giderek artan öksürükler önemli bir göstergedir. Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarıyorsanız ve öksürüğünüz iki haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir doktora görünüp taramadan geçmeniz gerekir.





Göğüs Ağrısı

Akciğer kanseri belirtileri arasında göğüs ağrısı sık rastlanan bir belirtidir. Derin nefes alırken, öksürürken, gülerken göğüs ağrısı hissediyorsanız zaman kaybetmeden bir doktora görünmeniz gerekir.







Akciğer kanseri belirtileri arasında göğüs ağrısı sık rastlanan bir belirtidir.





Vücud Ağrısı

Akciğer kanserinin yayılması durumunda sırt, omuz, baş, kol ve bacak ağrıları görülebilir. Akciğerin üst kısmında bulunan kitle sinirlere baskı yaparak kolda ve omuzda ağrıya sebep olabilir. Ama herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu da bu ağrılara sebep olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken unsur, ağrıların birkaç hafta sonra bile devam ediyor oluşudur.





Halsizlik ve Kilo Kaybı

Akciğer kanseri belirtileri içinde atlanmaması gereken belirtilerden biri yorgunluk ve halsizliktir. Yoğun yaşanmış bir gün veya gribal bir enfeksiyon da halsizliğe yol açabilir. Yorgunluk günlük hayatınızı olumsuz etkilemeye başlamışsa ve solunum şikayetleriniz de (nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi) varsa bu belirtiyi atlamayın. Nedeni bilinmeyen bir kilo kaybı yaşıyorsanız bu belirtiyi ciddiye alın, taramadan geçmeyi ihmal etmeyin.





Diğer Belirtiler

Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü çekmek de yine akciğer kanseri belirtileri arasındadır. Eğer soğuk algınlığı gibi bir durumdan kaynaklanmıyorsa bu belirtiler akciğer kanseri nedeniyle olabilir. Göz kapağında düşme göz bebeğinde küçülme gibi belirtileriniz varsa vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun.





