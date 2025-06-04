Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan duygusal veda paylaşımı: "Çok kıymetli bağlar kuruldu"

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Koşa koşa, heyecanla gittiğin bir setten ayrılmak gerçekten çok zormuş.

Bir Gece Masalı öyle bir işti ki, setteki herkes, her gün çok severek, çok isteyerek geldi. Herkes işini layığıyla yaptı. Çok kıymetli bağlar kuruldu..

Ve bu proje, benim için gerçekten büyük bir şanstı. Ömrümün sonuna kadar hep güzel hatırlayacağım..

Bunun için önce partnerime, yönetmenlerimize, tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarımıza ve yapımımıza kalpten teşekkür ederim.

Dolu dolu, dile kolay 35 güzel bölüm çektik.

Hepimizin gelecekte dönüp “Ne güzeldi be!” diyeceği bir proje oldu. Çok büyülüydü, adı ile müsemma masal gibiydi.

İyi ki. İyi ki!!!!"