Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı! İşte düğünden görüntüler

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sonlandıran Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da İtalya'nın başkenti Roma’da evlendi.

MARMARİS'TE DÜĞÜN YAPTILAR

Çiftin düğünü ise dün akşam Marmaris'te gerçekleşti. Sandal ve Sütşurup'u bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğünde nikah memuru kılığına giren ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaptığı esprilerle konukları güldürdü.

VAN DAMME GİBİ DANS ETTİ

Eşi Melis Sütşurup ile birlikte dans eden Mustafa Sandal'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, yaptığı dans hareketleri ise Belçikalı ünlü aktör Jean-Claude Van Damme'ın stiline benzetildi.

4 YIL ÖNCE BOŞANDI

Ünlü şarkıcı 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.