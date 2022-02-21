Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı

Şarkıcı Mustafa Sandal uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle yüzükleri taktı.

Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal geceye özel yaptırdıkları ve kendi isimlerinin yazılı olduğu Nişan pastalarını birlikte kesti. Sandal ve Sütşurup bu mutlu günlerinden fotoğrafları "Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak" mesajıyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melis Sutsurup 🌈 (@melisutsurup)'in paylaştığı bir gönderi

SANDAL'IN TİŞÖRTÜ OLAY OLDU

Sandal'ın kendi nişanında düz siyah bir tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Kız istemeye siyah tişörtle gitmiş", "Mustafa Sandal geçerken uğramış gibi, tişört ne ya" şeklinde yorumlarıyla Sandal'ın siyah tişört ve siyah pantolonla nişanda yer almasını eleştirdi.

DÜĞÜN NE ZAMAN?

Daha önce ayrıldıktan sonra tekrar birlikteliklerine devam eden çiftin, haziran ayında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı konuşuluyor.