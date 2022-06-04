Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Roma'da evlendi! İşte nikahtan kareler

Kısa süreli ayrılığın ardından Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkilerine bir şans daha vererek barışmıştı. 3 yıllık ilişkilerinde evlilik için bir adım atan ve geçtiğimiz aylarda nişanlanan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup dün Roma'da evlendi.

ROMA'DA "EVET" DEDİLER

Aile arasında düzenlenen sade bir törenle şubat ayında nişanlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da evlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

"SONSUZ OLSUN TEK DİLEĞİM"

Melis Sütşurup Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Sütşurup, "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.