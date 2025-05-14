Biran Damla Yılmaz kimdir ve nerelidir? Hangi dizilerde oynadı?

Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun oldu, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylı biyografisi…

Biran Damla Yılmaz Kimdir?

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğan Biran Damla Yılmaz, çocukluk yaşlarından itibaren sanatla ilgilenmeye başladı. Oyunculuk eğitimini konservatuarda aldı. Kamera karşısına ilk kez “Çılgın Dersane 4: Ada” filminde “Deniz” karakteriyle geçti.

Eğitim Hayatı ve Kariyerindeki Yükseliş

Oyunculuk kariyerine adım attığı dönemlerde eğitim hayatını da sürdüren Yılmaz, konservatuar eğitimini başarıyla tamamladı. 2016 yılında yayınlanan “Kırgın Çiçekler” dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri, kariyerinde dönüm noktası oldu ve geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Kaç Yaşında? Boyu, Kilosu ve Burcu

1997 doğumlu olan başarılı oyuncu 27 yaşındadır.

Boyu: 1.65 m

Kilosu: 55 kg

Burcu: Yengeç

Son Dönem Projeleri

Biran Damla Yılmaz, son olarak FOX TV'de yayınlanan “Kopuk” adlı dizide “İpek” karakterini canlandırdı. Şu anda herhangi bir projede yer almıyor.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Biran Damla Yılmaz’ın bugüne kadar yer aldığı bazı yapımlar şunlardır:

Sinema Filmleri:

2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz)

2019 – Mucize 2: Aşk (Mizgin)

TV Dizileri:

2014 – Yasak (Esma)

2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye)

2015 – Beyaz Yalan (Nesrin)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül)

2019 – Canevim (Ceylan Haksever)

2024 – Kopuk (İpek)

Kırgın Çiçekler ve Esma Yılmaz Detayı

“Kırgın Çiçekler” dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Esma Yılmaz, Biran Damla Yılmaz’ın canlandırdığı “Eylül” karakterinin dizideki kız kardeşi “Büşra” rolünü üstlenmişti. Esma Yılmaz, rol aldığı dönemde 10 yaşındaydı; şu anda ise 17 yaşında.