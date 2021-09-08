Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma için yaptığı yeni imajına hayranlarından tam not

Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizilerinde farklı rollerle izleyici karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz'ın yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda izleyici ile buluşacak olan oyuncu imaj değişikliğine gitti. Dizinin yeni sezonuna dahil olan Biran Damla Yılmaz yeni imajını 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. 132 binden fazla beğeni alan paylaşıma 2 bini aşkın yorum geldi.

Başarılı oyuncu Yasak Elma dizisinde yalının komşusu rolünde karşımıza çıkacak. Biran Damla Yılmaz, dizide Kumru rolünde sevenleriyle buluşuyor. Yılmaz dizi karakteri gereği saçlarını değiştirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı hayli ilgi gördü. Biran Damla Yılmaz, paylaşımının altına ''Merhaba Kumru'' notunu düştü.

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