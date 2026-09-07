Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın doğum gününü kutladı

Oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Başarılı oyuncu son olarak sevgilisiyle yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti, geçtiğimiz aylarda birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

"SEVGİLİMLE GURUR DUYUYORUM"

Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, “Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur” diye konuşmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan 41 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarıyla ilgi görüyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM SEVGİLİM"

Güzel oyuncu son olarak sevgilisinin doğum günü için paylaşım yaptı. Kurtaş ile verdiği romantik kareleri yayınlayan Birce Akalay "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" ifadelerini kullandı.