Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

ITR ESEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Küçük yaşlardan beri en büyük hayali modellik yapmak olan ve birçok dergi ve defilede yer alan mankenin halası, ismini de aldığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'dir. 1.80 olan uzun boyu sayesinde genç yaşta modellik hayatında kendini fark ettirebilmiştir. Spora da ilgi duyan Esen, profesyonel modellik hayatına başladığında spora ara vermiştir. Spor geçmişine sahip olan model, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Zeynep Erdoğan gibi isimlerin podyumlarında boy göstermiştir.

18 yaşında "Miss Turkey 2017" yarışmasında birincilik tacını kazanan Esen, 15 Temmuz hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle tacını kaybetmiş ve tacı Aslı Sümen'e geçmiştir.