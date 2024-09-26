Birce Akalay, takipçilerini 37 yıl öncesine götürdü: "1987 - Stüdyo Yüksel"
Ünlü oyuncu Birce Akalay çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay'ın "1987 Stüdyo Yüksel, 2017 Mehmet Turgut" notuyla paylaştığı fotoğrafta takipçileri hiç değişmediğini söyledi.
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Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan oyuncu Birce Akalay, 3 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Akalay'ın "1987 Stüdyo Yüksel, 2017 Mehmet Turgut" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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Ünlü oyuncuya "Hiç değişmemişsin", "Saçlar aynı", "Bazı şeyler hiç değişmez", "Güzellik sonsuz zamansız işte" gibi yorumlar yapıldı.
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