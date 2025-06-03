Birce Akalay: Hakan ve Serenay'ın kimyası çok güzel

Türk magazin dünyasının son dönemdeki en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş, Netflix'in iddialı dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"deki uyumlarıyla ekranlara damga vururken, gerçek hayattaki ilişkileriyle de gündemi meşgul ediyor.

Dizideki "Leyla" ve "Cem" karakterleri arasındaki dinamik, izleyicileri ekrana kilitlemişti.

SEVGİLİSİ VE PARTNERİNE ÖVGÜ

Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın Serenay Sarıkaya ile olan partnerliği hakkında konuştu. Gazeteci Ömer Can'ın haberine göre; Akalay ikiliye övgüler yağdırdı.

"ÇOK YAŞIKIYORSUNUZ, İYİ Kİ SİZ"

Sevgilisi Hakan Kurtaş ile bir davette görüntülenen Akalay, "Serenay, çok sevdiğim bir arkadaşım. Oyunculukları ayrı, birbirleriyle olan kimyaları da çok güzel. Diziyi birlikte izledikten sonra 'çok yakışıyorsunuz, iyi ki siz' demiştim."