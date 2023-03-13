Bora Akkaş ve Oben Alkan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

16 haftalık hamile olduğunu sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyuran Oben Alkan, oyuncu eşi Bora Akkaş’la önceki gece Caddebostan’da yürürken görüntülendi. İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Borak Akkaş-Oben Alkan çift, çocuklarının cinsiyetini açıkladı.

"Her şey çok güzel gidiyor"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz ay nikâh masasına oturan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Alkan ile Akkaş, "Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir karar aldık, güzel de bir haber aldık. Bir kızımız olcak. Gördüğünüz gibi her şey..." açıklamasında bulundu.