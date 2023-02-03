Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi

Ayak İşleri, Üç Kuruş, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bora Akkaş, Oben Alkan ile İtalya’nın Milano şehrinde evlendi.

Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikâha çiftin ailesi ve yakın arkadaşları da katıldı. Nikâhtan sonra Milano sokaklarında tur atan Akkaş ile Alkan, o anları Instagram’da paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bora Akkaş (@boraakkas)'in paylaştığı bir gönderi

İkiliye, sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.