Boran Kuzum, Serenay Sarıkaya'nın 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinin kadrosunda

Şahmaran'ın yönetmeni Bertan Başaran'ın yönetmen koltuğuna oturacağı, Ece Yörenç'in senaryosunu kaleme alacağı başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi 'Kimler Geldi, Kimler Geçti'nin cast çalışmaları devam ediyor. Sarıkaya'nın filmdeki partnerleri belli oldu.

Boran Kuzum kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 bölümlük dizinin kadrosuna Boran Kuzum da katıldı. Kuzum dizide “Feyyaz” rolüne hayat verecek.

Netflix için ikinci kez kamera karşısına geçecek olan Sarıkaya'nın dizideki ilk partneri Metin Akdülger olmuştu. Ardından ikinci erkek başrol olarak diziye Hakan Kurtaş'ın dahil olduğu haberleri çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün de 'Mavi Sürgün' adlı diziyle şimdiden yükselişe geçen ödüllü oyuncu Damla Sönmez'in 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' oyuncu kadrosuna katıldığı öğrenilmişti.