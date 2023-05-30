Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki partneri belli oldu

Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisi tatile girdikten sonra yeni projesi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi olacak. Ece Yörenç’in yazdığı Netflix projesi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Dizideki üç erkek başrol oyuncusundan ilki de belli oldu.

Metin Akdülger projeye dahil oldu

Gazeteci Birsen Altuntaşın haberine göre Ömer, Sarp ve Cem adlı 3 erkek başrol oyuncusunun yer alacağı dizinin belli olan ilk erkek başrol oyuncusu Metin Akdülger oldu. İkili daha önce, senaryosu yine Ece Yörenç tarafından kaleme alınan "Medcezir" dizisinde birlikte rol almıştı.

Diziyi, Serenay Sarıkaya'nın başrolde oynadığı "Şahmaran"ın yönetmeni Bertan Başaran yönetecek.