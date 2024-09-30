Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ve Hakan Baş yedinci yıllarını kutladı

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı.
2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.
"TOPARLANMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"
Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.
Evliliklerini toparlayan çiftten sosyal medya hesaplarında 7. yıl dönümü kutlaması geldi.
Bensu Soral, Instagram hesabında hazırladığı fotoğraf albümünü, 'Mutlu yıldönümleri' mesajı yazıp sonsuzluk emojisiyle yayınladı.
Hakan Baş ise sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp, 'Mutlu yıldönümleri' notunu düştü.