Brad Pitt yeni sevgilisi Ines de Ramon'la Venedik Film Festivali'ne katıldı

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Hollywood’un yıldız isimleri Venedik Film Festivali’nde kırmızı halılarda şıklık ve güzellik yarışı yaparken festivalin merakla beklenen anı da dün gece yaşandı.
Fotoğraf: Getty
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Yakın dostu George Clooney’le başrolü paylaştığı Wolfs filminin gösterimi için Venedik’e gelen Brad Pitt yanında çok konuşulan kız arkadaşı 34 yaşındaki Ines de Ramon’u da getirmişti.
Fotoğraf: Getty
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Venedik’te bir çift olarak ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan aşıklar filmin galasına da el ele geldiler.
Fotoğraf: Getty
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Çifte kırmızı halıda George Clooney ile eşi Amal Clooney eşlik etti. 60 yaşındaki Brad Pitt, kırmızı halıda simsiyah bir takım tercih ederken sevgilisi, beyaz uzun bir elbise giydi.
Fotoğraf: Getty