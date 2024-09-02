Brad Pitt yeni sevgilisi Ines de Ramon'la Venedik Film Festivali'ne katıldı

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı Ines de Ramon ile Venedik Film Festivali'ne katıldı.

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Brad Pitt yeni sevgilisi Ines de Ramon'la Venedik Film Festivali'ne katıldı - Resim : 1

Hollywood’un yıldız isimleri Venedik Film Festivali’nde kırmızı halılarda şıklık ve güzellik yarışı yaparken festivalin merakla beklenen anı da dün gece yaşandı.

Fotoğraf: Getty 

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Brad Pitt yeni sevgilisi Ines de Ramon'la Venedik Film Festivali'ne katıldı - Resim : 2

Yakın dostu George Clooney’le başrolü paylaştığı Wolfs filminin gösterimi için Venedik’e gelen Brad Pitt yanında çok konuşulan kız arkadaşı 34 yaşındaki Ines de Ramon’u da getirmişti.

Fotoğraf: Getty 

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Brad Pitt yeni sevgilisi Ines de Ramon'la Venedik Film Festivali'ne katıldı - Resim : 3

Venedik’te bir çift olarak ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan aşıklar filmin galasına da el ele geldiler.

Fotoğraf: Getty 

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Brad Pitt yeni sevgilisi Ines de Ramon'la Venedik Film Festivali'ne katıldı - Resim : 4

Çifte kırmızı halıda George Clooney ile eşi Amal Clooney eşlik etti. 60 yaşındaki Brad Pitt, kırmızı halıda simsiyah bir takım tercih ederken sevgilisi, beyaz uzun bir elbise giydi.

Fotoğraf: Getty 