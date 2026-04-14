Brooklyn Beckham’ın eski sevgilisi Hana Cross'tan Nicola Peltz'e destek: Aileyle geçirdiğim zaman bende çok fazla kaygıya neden oldu
Beckham ailesini ve magazin dünyasını uzun süredir meşgul eden aile içi gerginlikler, Brooklyn Beckham’ın ailesiyle iletişimi koparma kararıyla her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Bu sürece dair son çarpıcı yorum ise Brooklyn’in eski sevgilisi Hana Cross’tan geldi. İşte detaylar...
Beckham ailesi, son dönemde aile içi krizlerle gündemden düşmüyor. David ve Victoria Beckham’ın büyük oğulları Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Peltz arasındaki gerginlik; karşılıklı suçlamalar ve sosyal medya üzerinden verilen mesajlarla yeni bir boyuta taşındı.
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in 2022 yılındaki görkemli düğün sürecinde başladığı iddia edilen bu kriz, aileye yakın kaynakların "birbirlerine tahammül edemiyorlar" açıklamalarıyla derinleşirken; tartışmaya beklenmedik bir isim, Brooklyn’in eski sevgilisi Hana Cross da dahil oldu.
"BENDE ÇOK FAZLA KAYGIYA NEDEN OLDULAR"
2018 yılının sonlarında Brooklyn Beckham ile bir ilişkiye başlayan ve yaklaşık dokuz ay boyunca bu birlikteliği sürdüren model Hana Cross, o döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Henüz 21 yaşındayken yaşadığı bu sürece dair Cross, hislerini şu sözlerle ifade etti:
“Dürüst olmak gerekirse aileyle geçirdiğim zaman bende çok fazla kaygıya neden oldu.”
Bugün yirmi sekiz yaşında olan model, Hello! Magazine’e verdiği röportajda, ilişkisi sırasında gördüğü olumsuzlukları zamanında fark edemediğini itiraf etti:
“Geriye dönüp baktığımda, ilişki sırasında yaşanan pek çok uyarıcı işaret vardı ve bunlar beni ilişkiyi bitirmeye ya da bittiğinden çok daha önce oradan uzaklaşmaya itmeliydi.”
KRİZİN PERDE ARKASI
İddialara göre, Victoria Beckham ile gelini Nicola Peltz arasındaki gerginlik, 2022 yılındaki görkemli düğünden çok önce başladı. Aileye yakın kaynaklar, ikilinin birbirine tahammül edemediğini ve iletişimlerini tamamen kopardığını belirtiyor.
Hana Cross, Brooklyn’in geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya üzerinden ailesine yönelttiği sert eleştirileri başlangıçta şaşırtıcı bulsa da bu durumun kendi tecrübeleriyle uyuştuğunu şu sözlerle vurguladı:
“Şok edici; ancak bunlar benim de yaşadığım pek çok deneyimi ve ailenin bir marka olarak sergilediği tutumu özetliyor.”