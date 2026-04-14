Hailey Bieber'dan Coachella'da sahne alan eşi Justin Bieber için sevgi dolu paylaşım: Bu güzel hayat için çok minnettarım
Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın Coachella’daki geri dönüş performansı sonrası duygularını paylaşırken, festivalde aile boyu sergiledikleri stil ve samimi anlar dikkat çekti...
Hailey Bieber; eşi Justin Bieber’ın, 10 Nisan’da kapılarını açan Coachella 2026 Müzik Festivali’ndeki ana sahne performansı ve kendi markası Rhode’un tanıtım etkinlikleriyle dolu geçen hafta sonuna dair detayları takipçileriyle paylaştı. 13 Nisan Pazartesi günü Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla sahne arkası anlarını ölümsüzleştiren Hailey Bieber, eşine olan desteğini dile getirdi.
"BURAYA GELMEK İÇİN NELERİN GEREKTİĞİNİ HİÇ KİMSE BİLMEYECEK"
Hailey Bieber, festival karelerini içeren paylaşımının altına düştüğü notta, sürece dair duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok özel bir hafta sonu. Buraya gelmek için nelerin gerektiğini hiç kimse bilmeyecek. Bu güzel hayat için çok minnettarım. Çok gururluyum. Hadi hepsini en baştan tekrar yapalım!!!!"
HAILEY BIEBER'IN COACHELLA STİLİ
Hailey Bieber, Kaliforniya, Indio’daki festival alanında kurulan Rhode World pop-up mağazasındaki etkinlikte, John Galliano imzalı vintage bir tasarım tercih etti. Tab Vintage’dan temin edilen 1998 yılına ait ipek, muz sarısı ve canlı pembe tonlarındaki Christian Dior elbiseyle dikkat çeken model, festival alanında kendi markasına ait ürünlerle yaptığı makyaj tazeleme anlarını da paylaştı.
Bu etkinlik, Hailey’nin markası için Justin Bieber ile iş birliği yaparak çıkardığı yeni sivilce bantlarının lansmanından kısa bir süre sonra gerçekleşti.
AİLE BOYU DESTEK VE SAHNE HAZIRLIKLARI
Paylaşılan fotoğraflar arasında çiftin Ağustos 2024’te dünyaya gelen oğulları Jack Blues Bieber ile birlikte verdikleri bir poz da yer alıyor. Justin Bieber’ın sahne hazırlıkları ve ses provası sırasında Hailey; siyah kısa polo yaka üst, gri kargo eşofman altı ve siyah güneş gözlükleriyle daha sade bir görünüm sergiledi. Festivalin ilerleyen saatlerinde ise stili; rüzgarlık, şeffaf üst ve leopar desenli ceket gibi farklı parçalarla çeşitlendi.