Bruce Willis, Afazi teşhisi nedeniyle oyunculuk kariyerini bırakıyor

Bruce Willis hakkında üzücü bir haber geldi... Hollywood yıldızı Bruce Willis'e, 'afazi' teşhisi konuldu. Ünlü yıldızın aile üyeleri, oyuncuya afazi teşhisi konduğunu ve bu yüzden oyunculuğu bırakmak zorunda kalacağını açıkladı.

Bruce Willis'in kızı Rumer Willis, babasına konulan teşhis ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Bruce'un harika hayranlarına" şeklinde başlayan açıklama şu sözler yer aldı: "Bir aile olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak isteriz. Bu gelişmenin sonucu olarak Bruce, onun için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu. Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman. Sizin devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, tıpkı sizin ona yaptığınız gibi. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."