BTS üyesi Jimin bir ilke imza attı! Listede ilk sırada!

Ünlü K-pop grubu BTS grubunun üyesi Jimin, yeni solo albümü "Face" ile önemli bir başarıya imza attı. Koreli şarkıcının son şarkısı "Like Crazy" ise müzik listelerinde kısa sürede 1. sıraya yerleşti. 27 yaşındaki yıldız listede ilk sıraya yerleşen ilk Güney Koreli şarkıcı oldu.

MILEY CYRUS'I GERİDE BIRAKTI

8 haftadır listede zirveyi kaptırmayan Miley Cyrus'ın "Flowers" şarkısını geride bırakan Jimin, bu başarısını sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

"Like Crazy" ayrıca Billboard'un Dünya Dijital Şarkı Satışları listesinde de 1. sırada. 24 Mart'ta piyasaya çıkan "Face" albümü ise Billboard 200 albüm listesinde ikinci sırada yer alıyor.

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JİMİN KİMDİR?

Park Ji-min, ya da sahne adıyla Jimin (Hangul: 지민; d. 13 Ekim 1995), Güney Koreli bir şarkıcı, söz yazarı ve dansçıdır.Güney Koreli erkek grubu BTS'in dansçısı ve vokalistidir.

KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Öğretmeninin verdiği tavsiye üzerine bir eğlence şirketinde seçmelere katıldı. Daha sonrasında bu şirket ona BTS grubununda menajerliğini yapan Big Hit Entertainment şirketinin kapılarını açtı.

BİREYSEL ÇALIŞMALARI

2014'te BTS grubundan Jungkook ile Justin Bieber'ın Mistletoe şarkısını kendi yazdığı Korece sözlerle ''Christmas Days'' (Noel Günleri) başlığı altında yayınladı. Daha sonrasında 2017'de tekrardan Jungkook ile iş birliği yaparak Charlie Puth'un '' We Don't Talk Anymore'' şarkısının cover'ını yayınladı.

Ayrıca Jimin, 2017 yılında birçok ünlü Güney Kore Televizyon programına konuk oldu. Jimin, kendisinin ilk şarkısını ''Promise'' (sözler) adıyla BTS grubundan bağımsız olarak 30 Aralık 2018'de yayınladı. 24 Aralık 2020'de ise ''Christmas Love'' (Noel Aşkı) adıyla çoçukluk tatil anılarını kutlamak için bir single daha yayınladı.

BTS İLE TANIŞMASI VE BAŞARILARI



13 Haziran 2013'te Jimin BTS üyesi olarak çıkışını ''No More Dream'' (Daha fazla rüya yok) single'ı ile gerçekleştirdi. Jimin, 2016'da ''Lie'' (Yalan) ve 2017'de ''Serendipity'' adlarıyla iki solo şarkısını yayınladı. Bu üç şarkısıda (Serendipity şarkısının uzun versiyonuyla birlikte) Spotify'da 50 milyon dinlenmeye geçip Jimin'i Güney Kore'de 3 şarkısıda 50 milyon dinlenmeyi geçen ilk sanatçı yaptı. Bu solo şarkıları Bts üyeleri arasında İngiltere'de en çok dinlenen ilk 20 arasında yer aldı. Jimin'in ''Promise'' şarkısı Souncloud'ta 24 saatte Drake'in ''Duppy Freestyle'' geride bırakarak en büyük çıkış yapan parça oldu.

İLHAM ALDIĞI İSİM: RAIN

Güney Koreli şarkıcı Rain'in ilham aldığı tek isim olduğunu söyledi.

ÖDÜLLERİ

Jimin aylık Peeper x Billboard ödülünü en iyi Bireysel K-Pop artistlerinden biri olarak kazandı. 2018'de, Güney Kore Devlet Başkanı tarafından BTS grubunun diğer üyeleri ile birlikte devlet üstün hizmet madalyasına layık görüldü.

Ayrıca Jimin, BTS grubundaki arkadaşlarıyla iyi geçinen, onları eğlendirmeyi seven kişiliğiyle biliniyor.