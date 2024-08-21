Buçe Buse Kahraman göz kamaştırdı

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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Pelin' karakteriyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Buçe Buse Kahraman'ın geçtiğimiz gün katıldığı bir davette giydiği siyah tulum çok beğenildi.
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Derin göğüs ve sırt dekolteli siyah tulumuyla objektif karşısına geçen Kahraman, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına siyah kalp emojsi ekledi.
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Güzel oyuncunun kısa sürede 177 bin beğeni alan gönderisine; "İnanılmaz derecede güzelsin", "Tam bir prenses" ve "Asalet böyle bir şey" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.