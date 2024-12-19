Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun en büyük şansım

Şimdilerdd 'Siyah Kalp'te 'Sevilay' karakterine hayat veren Leyla Tanlar, 27'nci yaşına girdi. Burak Dakak da nişanlısının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

Elele Online

Elele Online
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Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun en büyük şansım - Resim : 1

“Güzel Günler” dizisinde başrol oynayan Leyla Tanlar ile Burak Dakak, dizideki aşklarını gerçek hayata taşımıştı. 

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Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun en büyük şansım - Resim : 2

Geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

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Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun en büyük şansım - Resim : 3

Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Leyla Tanlar, 27 yaşına bastı. Burak Dakak da müstakbel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun en büyük şansım - Resim : 4

Dakak, Leyla Tanlar'a "En büyük şansım... yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim beraber gittiğimiz her yerde... İyi ki doğdun canım sevgilim" sözleriyle seslendi. 