Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun en büyük şansım
Şimdilerdd 'Siyah Kalp'te 'Sevilay' karakterine hayat veren Leyla Tanlar, 27'nci yaşına girdi. Burak Dakak da nişanlısının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
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“Güzel Günler” dizisinde başrol oynayan Leyla Tanlar ile Burak Dakak, dizideki aşklarını gerçek hayata taşımıştı.
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Geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.
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Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Leyla Tanlar, 27 yaşına bastı. Burak Dakak da müstakbel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Dakak, Leyla Tanlar'a "En büyük şansım... yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim beraber gittiğimiz her yerde... İyi ki doğdun canım sevgilim" sözleriyle seslendi.