Burak Deniz gönlünü Uzak Şehir dizisinin oyuncusuna kaptırdı

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile "Uzak Şehir" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Yaren Güldiken'in Datça Mesudiye'deki tatili, ikilinin bir süredir konuşulan ilişkisini gün yüzüne çıkardı.

Gazete Magazin'in özel haberine göre, aşk yaşadıkları iddia edilen çift, gözlerden uzak bir "tiny house"da (küçük ev) birlikte görüntülendi. Doğayla iç içe, yeşillikler arasında dinlenmeye çekilen ikiliye, tatillerinde arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.

Bestemsu Özdemir ile ayrılığının ardından ilk kez Yaren Güldiken ile görüntülenen Burak Deniz'in oldukça keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken, çiftin bu tatille moral depoladığı ve ilişkilerini artık saklama gereği duymadığı belirtildi.

Oyuncu çift birlikte Disney+ platformunda yayınlanan Umami filminde yer almışlardı.

YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?

Yaren Güldiken, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan genç oyuncu, Hilal Saral ve Craft Atölyesi’nde profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

2021 yılında BluTV’nin Hiç dizisinde Doğa karakteriyle kariyerine başladı. Gerçek çıkışını ise Kanal D’nin Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Pakize Sancak rolüyle yakaladı.

Yaren Güldiken, Mardin’de geleneksel bir ailenin iç çatışmalarını anlatan Uzak Şehir dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Genç oyuncu, Disney+’ta yayınlanan Umami filminde Pelin karakterine hayat vermişti.