Burak Gacemer ve Larissa Gacemer, evliliklerinin 12'nci yıl dönümü kutladı

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, eşiyle 12'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"21 Kasım 2011"

Burak Gacemer, nikah fotoğrafını "21 Kasım 2011" notu ile paylaştı. Larissa Gacemer eşine kalp ve nazar boncuğu emojileri ile karşılık verdi. Larissa'nın kısa sürede 49 bin beğeni alan gönderisine, takipçilerinden güzel yorumlar geldi.

Ünlü model Larissa Gacemer, geçtiğimiz Nisan ayında gül hastalığı teşhisi konulduğunu açıklamıştı.