Gül hastalığı (Rozasea) nedir, neden olur? Gül hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Gül hastalığı olarak bilinen Rosacea yüzde kızarıklık ve şişme ile karakterize yaygın bir deri hastalığı. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Arda Eminzade, Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri, nedenleri, teşhisi, tedavisi ve önleme yollarına dair ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Gül Hastalığı (Rozasea) nedir?

Rozasea (Gül) hastalığı yaygın görülen bir durumdur. Başlangıçta kişinin cildi kolay kızarır. Kızarıklık yanaklarda, burun üzerinde ve bazen de alın, çene ile göğüste görülebilir. Kızarıklıklar giderek artış gösterir ve kılcal damarlar genişlerken yer yer sivilceler başlar. Tedavi olmayınca zaman içinde cilt kalınlaşır, göz bulguları da başlayabilir, yüz ortasında kalıcı bir kızarıklık ve şişlik oluşur.

Gül Hastalığı en çok kimlerde görülür?

En sık 30-50’li yaşlarda, açık ten rengi, sarışın ve mavi gözlülerde görünmekle birlikte, her yaş ve ırkta oluşabilir.

Gül Hastalığı belirtileri nelerdir?

Gül hastalığının faklı belirtileri vardır. Bazen belirgin olan sorun yoğun kılcal damar genişlemesi, bazen aknelerin bariz ve yoğun olması, bazen cilt kalınlaşması (burun derisinin kalınlaşmasına rhinophyma denilir), bazen de göz tutulumu ön planda olur.

Gül Hastalığı nedenleri nelerdir?

Bu hastalıkta genetik yatkınlığın önemli rolü vardır Bilim insanlarının araştırmaları sonucunda, “bacillus oleronius” isminde bir bakteriye karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi ve “demodeks” isminde bir böceğin sayısındaki artışın önemli etkilerinin olduğu saptanmış.

Gül hastalığı ne kadar sürer? Gül hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Rozasea kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmezse uzun yıllar sürebilir ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Özgüven azalması ve kaygı bozukluğuna sebep olabilir. Tedavisiz hastalarda zaman içinde kılcal damarlar genişler, gözenekler ve sivilce izleri oluşur ve giderek deride kalınlaşma görülür.

Gül Hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tedavisinde damarsal genişlemeleri azaltmak için çeşitli lazer türleri kullanılır. Lazer işlemi uzman hekim tarafından dikkatli bir şekilde yapıldığında ciddi bir yan etki yaşamadan, belirgin bir fayda sağlanabilir. 3-4 seans süren lazer işlemi sonrasında kızarıklıklarda uzun bir süre azalma olur. Farklı topikal kremler (azleik asit ve metronidazol) ve ağızdan alınan tetrarsiklin grubu antibiyotikler gül hastalığının tedavisinde hekim tarafından önerilebilir. Genelde kalıcı bir sonuç elde etmek için tedavi süresi 3-4 ay devam eder.

Gül hastalığı nasıl önlenir?

Rozaseayı tetikleyen faktörlere dikkat ederek, hastalık bariz oranda önlenebilir. Stres, güneş ışını, alkol (özellikle kırmızı şarap), ortamın ısısı ve sıcaklık, rüzgar, baharatlı ve sıcak yiyecekler, yoğun egzersiz ve bazı kozmetik ürünler olacaktır.

Güneşten korunmak için daha fazla fiziksel filtreleri olan güneş kremleri (titaniyum oksid ve zink oksit içeren kremler) olmasına dikkat edilmelidir. Ürün SPF 30 ve üzeri olmalıdır. Gözleri güneşten korumak ve güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Günün orta saatlerinde güneşe maruz kalmamak, hep gölge olan yerleri tercih etmek ve şapka kullanmak iyi olacaktır.

Kozmetik bir ürün kullanmadan önce tercihen az miktar kremi küçük bir alanda denemek ve 72 saat içinde ciltte yara ile kızarıklık oluşmamışsa kullanmak daha mantıklı olacaktır. Özellikle şampuan ve diş macunlarında bulunabilen camphor ile sodyum lauril sülfat içeren ürünlerden kaçınılmalıdır. Uygun kapatıcı kremler kullanılabilir.

Cilt temizliği için dermatoloğun önerdiği temizleme losyonuyla yüz nazikçe yıkanmalı ve yumuşak havluyla tampon yaparak kurulanmalıdır. Aşırı tahriş, ovalama ve peeling uygun değildir. Ayrıca AHA ve BHA içerikli peeling ürünleri tavsiye edilmez.

Gül hastalığına ne iyi gelir?

1. Yüzü günde iki kez uygun bir yıkama jeliyle yıkamak.

2. Yüzü nazikçe kuruladıktan sonra cilt bariyerini korumak için uygun bir nemlendirici sürmek.

3. Güneşten korunmak, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmak.

4. Rozasea dostu kozmetik ürünler kullanmak. Kozmetik ürünleri küçük bir alanda test yapmak.

5. Stres faktörünü azaltmak ve yöneltmek. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri etkili olabilir.

6. Sıcak suyla banyo ve sauna sakıncalıdır.

7. Sıcak içecekler ve baharatlı yiyecekleri tüketmemek.

8. Alkol tüketiminden kaçınmak. Az miktar ve tercihen sulandırarak tüketmek önerilir. Özellikle kırmızı şarap uygun değildir.

9. Bazı ilaçlar rozaseayı tetikleyebilir. Dermatoloğa kullanılan ilaçlar hakkında bilgi vermek.

10. Ağır ve yoğun spor ile efordan kaçınmak. Su sporları tercih edilebilir.

11. Soğuk hava ve rüzgardan cildi korumak.

12. Tedavi için hekime başvurmak.