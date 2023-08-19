Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nu buluşturan Berber filminden ilk kare geldi

Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisinin ardından Berber filminde Burak Özçivit ile rol alacak. Netflix'in OGM Pictures imzalı "Berber" filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Mehmet Ercan Erdem‘in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak.

İlk kare geldi

Yazıcıoğlu, Netflix’te yayınlanacak olan Berber dizisinin çekimlerine başladıklarını duyurdu. Burak Özçivit ile bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, değişen tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kilo aldığı görülen Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatması da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun yeni imajı için sevenlerinden tam not aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mert Yazıcıoğlu (@mertyazicioglu)'in paylaştığı bir gönderi

Hazal Türesan kadroda

Filmin kadrosuna çok başarılı bir de kadın oyuncu katıldı. Hazal Türesan “Berber” filminde sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Filmin senaryosu ise Sedef Bayburtluoğlu Gürerk imzası taşıyor.

Berber filmi ne anlatıyor?

Berber filmi kötülere savaş açan ve lideri Önder adlı bir berber olan gizli teşkilatın nefes kesen hikâyesini anlatıyor.