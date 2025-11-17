Burcu Biricik kızı Luna ile pazara gitti! "Annesinin minik kopyası" yorumları yapıldı
Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve 1 yaşındaki kızı Luna ile birlikte pazara giderek sıcacık aile pozları verdi. Daha önce kızının yüzünü sosyal medyada göstermemeyi tercih eden Burcu Biricik, bu kez paylaştığı fotoğraflarda kızı Luna'nın yüzünü de gösterdi.
Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenen ve 15 Temmuz 2024'te kızları Luna'yı kucağına alan oyuncu Burcu Biricik, meslektaşlarının aksine bugüne kadar kızının yüzünü sosyal medyada göstermemeyi tercih ediyordu.
Ancak Biricik, bu alışkanlığını bozarak bir ilki gerçekleştirdi. Eşi Emre Yetkin ve 1.5 yaşındaki kızı Luna ile pazara yaptıkları geziden sıcak aile pozlarını yayımlayan oyuncu, fotoğraflarda Luna'nın yüzünü de gösterdi.
Ailenin bu doğal halleri ve minik Luna'nın güzelliği ile annesine olan benzerliği takipçilerden yoğun övgü toplarken, çiftin kızlarına pazar kültürünü erkenden aşılamaları da dikkat çekti.
Öte yandan, anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Burcu Biricik, eşine övgüler yağdırarak Emre Yetkin'in ev işlerinde ve özellikle yemek konusunda kendisinden daha iyi olduğunu ve çok iyi bir baba olduğunu dile getirdi.