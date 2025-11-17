Burcu Biricik kızı Luna ile pazara gitti! "Annesinin minik kopyası" yorumları yapıldı

Ancak Biricik, bu alışkanlığını bozarak bir ilki gerçekleştirdi. Eşi Emre Yetkin ve 1.5 yaşındaki kızı Luna ile pazara yaptıkları geziden sıcak aile pozlarını yayımlayan oyuncu, fotoğraflarda Luna'nın yüzünü de gösterdi.