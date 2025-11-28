Burcu Biricik'ten radikal karar: Ayvalık'ta otel açtı, kızını orada büyütecek

Burcu Biricik, bu kararın ardındaki en büyük motivasyonu kendi sözleriyle dile getirdi:

"Öyle milyon liralar harcamadık. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı. Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti."