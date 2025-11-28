Burcu Biricik'ten radikal karar: Ayvalık'ta otel açtı, kızını orada büyütecek
Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenen ve 2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alarak anne olan ünlü oyuncu Burcu Biricik, hayatında köklü bir değişikliğe gitti. Biricik, mesleğine ara vererek kızını şehir hayatının karmaşasından uzakta büyütme kararı aldı.
Muhteşem Yüzyıl, Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda gibi projelerdeki başarılarının yanı sıra, özellikle Camdaki Kız dizisindeki "Nalan" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Burcu Biricik, hayatında köklü bir değişiklik yaptı.
Reklamcı Emre Yetkin ile 2016'da evlenen ve geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına alan Biricik, şehir hayatına mola verdi.
Biricik, kızını şehir kalabalığından uzakta, daha doğal ve güvenli bir ortamda büyütme isteğiyle eşi Emre Yetkin ile birlikte Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık'ta beş odalı butik bir otel açtı.
Burcu Biricik, bu kararın ardındaki en büyük motivasyonu kendi sözleriyle dile getirdi:
"Öyle milyon liralar harcamadık. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı. Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti."