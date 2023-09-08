Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, İstanbul'da ikinci düğünü yaptı

İş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine giren Burcu Esmersoy, Türkiye'de de düğün yaptı. Ayağının tozuyla bir İstanbul'a gelen ve burada da ailesi ve yakınlarıyla bir düğün gerçekleştirdi.

İkinci düğün yapıldı

Burcu Esmersoy, geceye ait fotoğrafları ise sosyal medya hesabından yayımladı. Ünlü sunucu, Özgür Masur imzalı bir gelinlik tercih ederek dikkat çekmişti ve çok beğenilmişti. Esmersoy, İstanbul'daki düğünü için de Özgür Mansur imzalı boğaz, göbek, sırt ve kalçasında taş detaylı bulunan bir gelinlik tercih etti. S

Saçlarına sıkı bir topuz yaptıran Esmersoy, sade duvak tercih etti. Nazım Akmandil ise düğünde siyah bir damatlık giydi.