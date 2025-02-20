Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım'

Oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. İki çocuğu bulunan Burcu Kara ile Fırat Parlak evliliklerinin 9. yıl dönümünü kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım' - Resim : 1

Oyuncu Burcu Kara 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile Belçika'da dünya evine girmişti.

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Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım' - Resim : 2

Mutlu evlilikleri devam eden ikili 2017 yılının Aralık ayında ise çocukları Ali Çınar’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çiftin Can adını verdikleri ikinci çocukları da 2022 yılında dünyaya gözünü açmıştı.

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Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım' - Resim : 3

Burcu Kara ile Fırat Parlak evliliklerinin 9. Yılını kutladı. İkili sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım' - Resim : 4

Burcu Kara, nikâh fotoğraflarına; "Bugün, tanışıp, bu hayata el ele devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de 9'uncu yıl dönümü. Nicelerine cancağızım" notunu düştü.