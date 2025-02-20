Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım'

Mutlu evlilikleri devam eden ikili 2017 yılının Aralık ayında ise çocukları Ali Çınar’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çiftin Can adını verdikleri ikinci çocukları da 2022 yılında dünyaya gözünü açmıştı.