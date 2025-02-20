Burcu Kara'dan 9. evlilik yıldönümü kutlaması: 'Nicelerine cancağazım'
Oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. İki çocuğu bulunan Burcu Kara ile Fırat Parlak evliliklerinin 9. yıl dönümünü kutladı.
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Oyuncu Burcu Kara 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile Belçika'da dünya evine girmişti.
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Mutlu evlilikleri devam eden ikili 2017 yılının Aralık ayında ise çocukları Ali Çınar’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çiftin Can adını verdikleri ikinci çocukları da 2022 yılında dünyaya gözünü açmıştı.
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Burcu Kara ile Fırat Parlak evliliklerinin 9. Yılını kutladı. İkili sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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Burcu Kara, nikâh fotoğraflarına; "Bugün, tanışıp, bu hayata el ele devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de 9'uncu yıl dönümü. Nicelerine cancağızım" notunu düştü.