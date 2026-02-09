Burcu Özberk'ten 'aşk' itirafı: Çirkin erkek seviyorum

Burcu Özberk, "Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusu üzerine, şunları söyledi: Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Ait hissetmekle, o insanı tanımakla, kendimi açmakla alakalı içimde çözmem gereken şeyler var. Alışana kadar önce ne yapacağımı bilemiyorum. O da karşı tarafa tuhaf görünüyor. Sohbet ettikten sonra "Sen aslında tatlıymışsın" diyorlar.