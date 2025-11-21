Büyük transfer! "Doc" dizisinden Alina Boz gitti, Sıla Türkoğlu geldi

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, yüksek reytingli dizi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Uzun süredir hayranları tarafından merakla beklenen "Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi ne olacak?" sorusu, gelen haberlerle yanıtını buldu.

Özge Çolak

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'nun kariyerindeki en büyük sıçramalardan biri olarak görülen Kızılcık Şerbeti dizisinden kendi isteğiyle ayrılması, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.  

Diziden ayrılışının ardından eski rol arkadaşları Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i sosyal medyada takipten çıkarması, bu ayrılığın perde arkasında yaşanan tartışmaların sinyallerini vermişti.  

Bu olaylı ayrılığın ardından sektördeki pek çok iddialı yapımcının teklif götürdüğü Sıla Türkoğlu'nun hangi projeyi seçeceği büyük bir merak konusuydu. 

Beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi ve kulislere adeta bomba gibi düştü. İddialara göre, yapım süreci devam eden ve Aralık ayında sete çıkması planlanan yerli "Doc" uyarlaması dizisinde kritik bir oyuncu değişikliği yaşandı. 