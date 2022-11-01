Çağatay Ulusoy'dan yeni dizi 'Centilmen' geliyor! İşte Ulusoy'un yeni rolü

Hakan: Muhafız, Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam ve Terzi gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Deniz Madanoğlu’nun yazdığı ve Onur Bilgetay'ın yönettiği dizi, Terzi gibi yine Netflix’te yayınlanacak.

BİR JİGOLAYA HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni filmi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandırarak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, bu defa bir jigoloya hayat verecek. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı filmi Onur Bilgetay yönetecek.