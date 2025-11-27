Anasayfa Magazin Çağla Şıkel oğulları ile birlikte Emre Altuğ'u dinlemeye gitti! Kuzey'in annesinin boyunu geçtiği görüldü
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, çocuklarıyla eski eşi Emre Altuğ’un konserine gitti. Muhabirlerle röportaj yapan Kuzey'in annesinin boyunu geçtiği görüldü.
Ünlü manken Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında boşanmalarına rağmen çocukları için dostluklarını sürdürmeye devam ediyor.
Ünlü model, son olarak oğulları Kuzey Altuğ (d. 2009) ve Uzay Altuğ (d. 2012) ile birlikte Emre Altuğ’u sahnede dinlemeye gitti.
Konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden aileden, özellikle büyük oğulları Kuzey Altuğ’un annesinin boyunu geçtiği dikkat çekti. 2. Sayfa'nın haberine göre muhabirlere konuşan Kuzey, babasının sahnesini daha önce de izlediklerini belirterek, "Biz kardeşimle daha önce dinlemiştik, çok güzeldi. Annem yeni izleyecek. Yine çok güzel geçeceğini düşünüyoruz" dedi.
Çağla Şıkel de konserden çektiği mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.