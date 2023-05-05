'Camdaki Kız'da duygusal veda

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı 'Camdaki Kız' Perşembe günleri izleyici ile buluşmaya devem ediyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği 'Camdaki Kız'da, Rafet Koroğlu'nun eşi, Sedat Koroğlu, Selen Koroğlu ve Muzaffer Koroğlu'nun annesi Gülcihan'a hayat veren Devrim Yakut; 4 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 77'inci bölümde son kez izleyici karşısına çıktı.

"HAKKIM SANA İKİ CİHANDA DA HELALDİR"

Dün akşam yayınlanan bölümde; Gülcihan, gece fenalaştı. Rafet’e sarıldı ve vedalaşır gibi konuştular. Gülcihan, "Hakkım sana iki cihanda da helaldir" dedi. Rafet, ikisinin şarkısını söylerken ağladı. Gülcihan’ın vefat ettiğini anlayan Rafet, kalakaldı.

Oyuncular, Devrim Yakut ile birlikte çekilen karelerini sosyal medyada paylaşarak veda ettiler.

''BİZİ TOPLADIN, SEVDİN, ÖĞRETTİN''

'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Devrim Yakut'un dizideki son sahnesinden bir görüntüyü Instagram hesabından paylaşarak, ''Benim canım. Bu ekibin ekip olmasına ne büyük katkın var. Ruhunla, enerjinle bizi ne güzel topladın, sevdin, öğrettin. Seni aşırı seviyorum'' ifadelerine yer verdi.

''SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Dizide Sedat rolünü üstlenen Feyyaz Şerifoğlu da, annesini canlandıran Devrim Yakut'a sosyal medyadan veda etmeyi ihmal etmedi. Şerifoğlu, setten paylaştığı görüntülere, ''Seni çok seviyorum. İyi ki!'' notunu düştü.

''SENİNLE OYNAMAYA DOYAMIYORUM''

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, Devrim Yakut ile karelerine Instagram'da şu sözlerle yer verdi: ''Canım Devrimim. Şimdi şöyle fotoğraf arşivine bakınca neler neler yaşamışız, ne kadar çok anı biriktirmişiz. Dostluklar baki elbet ama 78. bölümden itibaren hiçbir kulisimiz, hiçbir konak sahnemiz, eskisi gibi olmuyor tabi ki. Sen bizim komiğimiz, akıl hocamız, şifacımız, en delimiz, savaşçımız, kıymetlimizsin. Seni çok seviyorum. Son videoda dediğin gibi, 'Bu bir veda değil, bir tanışma.' Daha çok güzel günlerde hep birlikteyiz zaten. Seninle oynamaya da seni izlemeye de doyamıyorum bilesin''