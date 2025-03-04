Can Yaman'ın gönlünü İnci Taneleri'ndeki Gözde Gürkan'a kaptırdığı iddia edildi
Şimdilerde kariyerini İtalya’ya devam ettiren Can Yaman'ın gönlünü İnci Taneleri'ndeki Gözde Gürkan'a kaptırdığı iddia edildi.
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İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerle Türkiye’de adından söz ettiren oyuncu Can Yaman, şimdilerde kariyerini İtalya’ya devam ettiriyor.
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Türkiye’den ayrılıp İtalya’ya giden ve oyunculuk kariyerine burada devam eden Can Yaman, aradığı aşkı Türkiye’de buldu.
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Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’da olan Can Yaman, gönlünü n, İnci Taneleri dizisi oyuncusu Gözde Gürkan’a kaptırmış.
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İkili geçtiğimiz günlerde Ulus’ta el ele dolaşırken görüldü.