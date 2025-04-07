Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Oyunculuk kariyerini İtalya'da devam ettirme kararı alan Can Yaman, son röportajında bir soruya verdiği yanıtla kısa sürede gündem oldu.
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''Erkenci Kuş'', Dolunay", "Bay Yanlış" ve son olarak "El Turco'' dizisinde rol alan Can Yaman, uzun süredir İtalya'da yaşıyor.
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Türkiye'de kaldığı son senelerde basın muhabirleriyle birçok kez problem yaşayan Can Yaman, bu kez verdiği bir yanıtla yeniden tartışmaların odağında yer aldı.
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'TÜRKİYE Mİ İTALYA MI?'
Ünlü oyuncu katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz bir şekilde "İtalya" yanıtını verdi.
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Sosyal medyada kısa sürede röportaja ait kesit yayılırken ünlü oyuncunun Türk hayranlarından birçok tepki geldi.