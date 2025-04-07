Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Oyunculuk kariyerini İtalya'da devam ettirme kararı alan Can Yaman, son röportajında bir soruya verdiği yanıtla kısa sürede gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu - Resim : 1

''Erkenci Kuş'', Dolunay", "Bay Yanlış" ve son olarak "El Turco'' dizisinde rol alan Can Yaman, uzun süredir İtalya'da yaşıyor.

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Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu - Resim : 2

Türkiye'de kaldığı son senelerde basın muhabirleriyle birçok kez problem yaşayan Can Yaman, bu kez verdiği bir yanıtla yeniden tartışmaların odağında yer aldı.

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Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu - Resim : 3

'TÜRKİYE Mİ İTALYA MI?'

Ünlü oyuncu katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz bir şekilde "İtalya" yanıtını verdi.

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Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu - Resim : 4

Sosyal medyada kısa sürede röportaja ait kesit yayılırken ünlü oyuncunun Türk hayranlarından birçok tepki geldi.