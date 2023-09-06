Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı filmde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok esere imza atan, Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin yönetmenliğini Yüksel Aksu yapıyor.

Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

Filmin senaryosuna son olarak Emel Sayın‘lı sahneler de eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu rolü oyuncu Melisa Döngel üstlenecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melisa Döngel (@melisadongel)'in paylaştığı bir gönderi

Cem Karaca'nın annesi tiyatrocu Toto Karaca'yı canlandırması için Yasemin Yalçın ile anlaşıldı. Filmde Cem Karaca‘nın babası Mehmet Karaca‘yı Fikret Kuşkan, ilk eşi Semra Özgür‘ü Buçe Buse Kahraman ve üçüncü eşi Feride Balkan’ı ise Melisa Aslı Pamuk canlandıracak.