Cem Yılmaz: İnsanın iyisi çok başkaymış

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede yardım seferberliği devam ederken , ünlü isimler de depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor. Cem Yılmaz da yaşanan dayanışmayla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"İnsanın iyisi çok başkaymış”

Önceki paylaşımlarında Hatay Devlet Hastanesi'nde çalışan ve şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağlayacağını duyuran Cem Yılmaz, yaşanan dayanışmayla ilgili “Allah iyi insanlardan razı olsun, İnsanın iyisi çok başkaymış” dedi.