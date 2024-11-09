Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum: Kalbim

Aytaç Şaşmaz son olarak Instagram hesabından peş peşe pozlarını yayınladı. Güzel oyuncu Cemre Baysel de sevgilisinin fotoğrafların altına 'Kalbim' yorumunu bıraktı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum: Kalbim - Resim : 1

"Baht Oyunu" dizisinde partner olan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, sürpriz bir şekilde ayrılmış ve hayranlarını şaşırtmıştı.

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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum: Kalbim - Resim : 2

Ünlü çiftten bir buçuk yıllık ayrılık ardından ilişkilerine bir şans daha verdi.

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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum: Kalbim - Resim : 3

Aytaç Şaşmaz son olarak Instagram hesabından peş peşe pozlarını yayınladı. 4.2 milyon takipçisi olan yakışıklı oyuncuya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum: Kalbim - Resim : 4

Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel de kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu fotoğrafların altına 'Kalbim' yorumunu bıraktı.